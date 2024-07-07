قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تابعت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تداعيات العدوان الإسرائيلي على بلدات وقرى الضفة الغربية، لافتة إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أكثر من بلدة وقرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.





ونوهت السلامين، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، بعض العائلات لا تعرف مصير أبنائنا، لأن الاحتلال يمنع زيارات الصليب الأحمر ومحامي هيئة شئون الأسرى. وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 15 فلسطينية بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون. وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية": "قوات الاحتلال تمعن في سياسة إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، ونتحدث عن قرابة 9500 فلسطيني جرى اعتقالهم، منهم مفرج عنهم أو أعيد اعتقالهم ومنهم قيد الاعتقال الإداري منهم السيدات والأطفال والشبان الفلسطينيين".

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