إعلام إسرائيلى: 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل لإخماد حرائق بالجليل الأسفل

جدة - نرمين السيد - حرائق بالجليل الأسفل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل بمنطقة الجليل الأسفل لإخماد حرائق نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تتحقق من سقوط إصابات بشرية في كفار زيتيم بالجليل الأسفل، إثر القصف الذي انطلق من الجنوب اللبناني، لافتة إلى أن "القبة الحديدية فشلت في اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات بأجواء الجليل ما أسفر عن إصابات مباشرة". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب، مؤكدا أنه حقق بها إصابات مباشرة.

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