حزب الله: أصبنا موقع بياض بليدا الإسرائيلي بأسلحة صاروخية إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه استهدف موقع "بياض بليدا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا أنه حقق إصابة مباشرة بالموقع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وتتزايد عمليات التصعيد على الحدود اللبنانية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 5 جنود إسرائيليين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات في قاعدة ميرون الإسرائيلية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مؤكدًا أنه حقق إصابة مباشرة بالمقر الإسرائيلي.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق ما بين 20 إلى 40 صاروخًا من الجنوب اللبناني نحو جبل ميرون.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.