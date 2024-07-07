رئيس الاحتلال: الأغلبية المطلقة تؤيد صفقة تبادل وملتزمون بإعادة المحتجزين

جدة - نرمين السيد - قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن "الأغلبية المطلقة في إسرائيل تؤيد صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين"، مشددًا على أنهم "ملتزمون بإعادة المحتجزين بقطاع غزة"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة إن "أكثر من 2000 إسرائيلي ينظمون مظاهرات في تل أبيب، للدعوة لإبرام صفقة تبادل للمحتجزين والأسرى، وإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بخروج تظاهرات اليوم أمام مقر الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بصفقة تبادل. وعلى الرغم من إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى الدوحة للمضي قدمًا في المفاوضات بشأن الحرب على غزة، إلا أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لم يثقوا في إعلانه، ومضوا قدمًا في تصعيد احتجاجاتهم بعدما تأكدوا أن هم نتنياهو الأول والأخير هو الحفاظ على سلطته السياسية.

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