نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى طرابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت الخطوط الجوية الأردنية أمس السبت رحلاتها إلى مطار معيتيقة الدولي في ليبيا بعد انقطاع استمر عشر سنوات.

وتزامن ذلك مع زيارة وفد يضم 14 خبيرا في مجال الطيران، على رأسه مدير أمن الطيران الأردني عبدالله النسور ليبيا، حيث كان في استقباله مدير أمن الطيران الليبي ومدير مطار معيتيقة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والمراسم بالمطار.

يذكر أن آخر زيارة للوفد كانت سنة 2021 حيث جرى توفير كافة الشروط لاستىناف حركة الطيران بين عمان وطرابلس.