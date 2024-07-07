القاهرة الإخبارية ترصد سير الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا

جدة - نرمين السيد - مراسل القاهرة الإخبارية

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، إن هناك مقولة فرنسية شهيرة عن الانتخابات، وهي "في الجولة الأولى نختار وفي الجولة الثانية نخفي"، لافتا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكتلة اليسار الشعبي تريد إقصاء أقصى اليمين المتمثل في التجمع الوطني الذي أعطته كل استطلاعات الرأي من الوصول إلى قصر " ماتينيون".





وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أن آخر استطلاع للرأي يؤكد على أن هناك فوز نسبي لليمين المتطرف، وعدد أعضاءه بالبرلمان سيكون ما بين 205 مقعدا إلى 240 مقعدا فقط من الأغلبية المطلقة البالغة 289 مقعدا مما يؤثر على النتيجة النهائية. وأشار إلى أن الأغلبية المطلقة هي 289 مقعدا حتى يستطيع جوردان بارديلا أو مارين لوبان تشكيل حكومة، مما قد يدخل البلاد في مشكلة، وهناك 3 سيناريوهات لاختيار رئيس الوزراء الجديد بعد إعلان النتيجة. ولفت إلى أن السيناريوهات تتمثل في حصول التجمع الوطني على النسبة الأعلى والأغلبية المطلقة ما سيطلب مباشرة من "بارديلا" أن يكون رئيسا للوزراء، وهناك سيناريو بعدم استطاعة التجمع الوطني الحصول على الأغلبية ما سيدخله في تحالف، وهناك سيناريو أكثر ترجيحا، وهو تشكيل حكومة تكنوقراط.

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