القاهرة الإخبارية: اغتيال مسؤول كبير بحماس في غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن إعلام تابع لحركة حـماس، باغتيال إيهاب الغصين، أحد المسؤولين الكبار بالحركة في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت حركة حماس، قد أعربت عن رفضها أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة.

وأضافت الحركة، أنها ترفض أي تصريحات أو ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر.

وتابعت أن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان الإسرائيلي، شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة.

ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره.