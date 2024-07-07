جالانت: نحن في توقيت حساس وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قال يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال، إن إسرائيل في توقيت حساس، وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف جالانت، أن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المحتجزين بإعفاء الحريديم من التجنيد خطيرة وغير مسؤولة.

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