القاهرة الإخبارية: مساعدات جديدة تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مراسل القاهرة الإخبارية

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ السلطات المصرية دفعت اليوم بنحو 32 شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود.





وأضاف "إبراهيم"، خلال رسالة على الهواء: "حتى الآن، أفرغت نحو 25 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية حمولتها في منفذ كرم أبو سالم وعادت إلى محيط معبر رفح البري مرة أخرى". وتابع: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية أن تدخل قطاع غزة رغم الحاجة الملحة إلى هذا النوع من المساعدات الإنسانية والغذائية، وهي المستلزمات الطبية والأدوية، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف للغاية على أنحاء قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء والجرحى".

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