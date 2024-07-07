رئيس الوزراء البريطاني يجدد مواقف بلاده الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 05:25 مساءً - أعلن رئيس الوزراء البريطاني تجديد دعم بلاده لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين، وفقًا لنبأ عاجل على فضائية 'القاهرة الإخبارية'.

وأكد أهمية مواصلة الحكومة الفلسطينية برامجها الإصلاحية واستعداده للتعاون معها.

تطور الأوضاع في قطاع غزة

ويواصل العدوان الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر، مسفرا عن آلاف الشهداء والمصابين ولا سيما من الأطفال والنساء، كما أنه يستهدف تدمير البنية التحتية، والأملاك العامة والخاصة، والمستشفيات، وسط حالة من الإبادة الجماعية، لأهالي القطاع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حول نفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.