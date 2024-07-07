العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم وتسيطر على قرية جديدة في دونيتسك

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تتقدم وتسيطر على قرية جديدة في دونيتسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 06:24 مساءً - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها تواصل تقدمها في جبهات القتال، وأنها سيطرت على قرية أخرى في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في أحدث مكاسب لقواتها المتقدمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة يومية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الروسية "حررت قرية شيغاري" في منطقة دونيتسك.

وقالت موسكو يوم السبت إن قواتها سيطرت على قرية صغيرة أخرى في نفس المنطقة، حيث تقول كييف إن أعنف قتال يدور على طول خط المواجهة بأكمله.

فقد نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، أمس السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية سوكيل، شمال غربي أفادييفكا في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة المركز الروسية، ونتيجة العمليات النشطة قامت بتحرير بلدة سوكول (سوكيل بالأوكرانية) التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي في المنطقة".

وحققت روسيا سلسلة من التقدم في ساحة المعركة منذ بداية العام، بدءاً من الاستيلاء على المركز الصناعي "أفدييفكا" في فبراير الماضي.

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا.