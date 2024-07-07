العالم اليوم - آمال خفض الفائدة بأميركا تقود أسهم المنطقة للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 06:24 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، بعد أن عززت بيانات الوظائف توقعات المستثمرين بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة قريبا.

وزاد معدل الوظائف في الولايات المتحدة بقوة في يونيو، لكن التوظيف في القطاعين الحكومي وخدمات الرعاية الصحية شكل نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الوظائف.

ومع ذلك، بلغ معدل البطالة أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1 بالمئة، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل وهو ما يعزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قريبا.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم "أكوا باور" بنسبة 1.4 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد، 0.9 بالمئة.

وارتفع سهم شركة المراعي للألبان 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة في صافي أرباحها الفصلية.

وربح المؤشر القطري 0.5 بالمئة وأغلق سهم بنك دخان مرتفعا 0.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.8 بالمئة مع تقدم سهم مجموعة إي.إف.جي القابضة 8.1 بالمئة.