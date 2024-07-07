العالم اليوم - نائب ديمقراطي: كامالا هاريس يمكنها اكتساح ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 06:24 مساءً - قال النائب الديمقراطي الأميركي آدم شيف، يوم الأحد، إنه يشعر بأن نائبة الرئيس كاملا هاريس يمكنها أن تفوز فوزا "ساحقا" إذا نافست الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات، لكن يتعين على الرئيس جو بايدن أن يتخذ قرارا بشأن ترشحه.

وأضاف شيف في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي نيوز "أعتقد أن (هاريس)يمكنها تحقيق فوز ساحق، ولكن قبل أن نشرع في اتخاذ قرار بشأن منينبغي أن يكون البديل، يجب أن يتخذ الرئيس قرارا بشأن ترشحه".

وتابع "إما أن يفوز (بايدن) بأغلبية ساحقة، أو عليه أن يمررالشعلة إلى شخص يستطيع ذلك".

بعد الأداء المخيب الذي ظهر به الرئيس بايدن خلال المناظرة أمام دونالد ترامب، دعا بعض أعضاء الحزب الديمقراطي مرشحهم بالتنحي من تلقاء نفسه والسماح لمرشح آخر يتمتع بصحة بدينة وعقلية أفضل بمواجهة منافسه الجمهوري.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن عدد من الديمقراطيين يعتزمون مطالبة بايدن بالانسحاب، كما أفاد الموقع بخشية الديمقرطيين من كارثة انتخابية إذا استمر بايدن في السباق الرئاسي.

وعلى الرغم من أن فارق السن بين المرشحين لا يتعدى ثلاث سنوات، إلا أن دونالد ترامب (78 عاما) ظهر خلال المناظرة أكثر حيوية وفي لياقة بدينة جيدة مقارنة بمنافسه الديمقراطي (81 عاما).

وردا على سؤال حول استطلاعات الرأي التي أظهرت تفوق هاريس على ترامب إذا حلت محل بايدن، قال شيف لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة إن بي سي نيوز إنه يعتقد أنها ستكون "رئيسة استثنائية".

وأضاف "أعتقد أنها (هاريس) تتمتع بالخبرة والحكم والقدرة القيادية لتكون رئيسة غير عادية".

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على بايدن الانسحاب وتمرير الشعلة إلى هاريس، قال شيف مرة أخرى إن الأمر متروك لبايدن لاتخاذ هذا القرار.