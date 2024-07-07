إعلام الاحتلال: متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون للمرة الثانية محور أيالون

جدة - نرمين السيد - مظاهرات تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن متظاهرين ضد حكومة نتنياهو، أغلقوا للمرة الثانية محور أيالون الذي يربط أحياء ومدن شمال تل أبيب بجنوبها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال، قال إن إسرائيل في توقيت حساس، وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا.

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