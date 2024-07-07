صافرات الإنذار تدوي في مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

جدة - نرمين السيد - صافرات الإنذار

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق من اليوم، بأن متظاهرين ضد حكومة نتنياهو، أغلقوا للمرة الثانية محور أيالون الذي يربط أحياء ومدن شمال تل أبيب بجنوبها.

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