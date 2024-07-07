4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة بها نازحين غرب غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتقاء 4 شهداء في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم، بأن نتنياهو هاجم بشدة وزير جيش الاحتلال جالانت، خلال الاجتماع الوزاري، واتهمه والمعارضة أنهما يحاولان الإطاحة بالحكومة.

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