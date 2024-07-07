نتنياهو يهاجم بشدة جالانت ويتهمه والمعارضة بمحاولة الإطاحة بالحكومة

جدة - نرمين السيد - نتنياهو وجالانت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن نتنياهو هاجم بشدة وزير جيش الاحتلال جالانت، خلال الاجتماع الوزاري، واتهمه والمعارضة أنهما يحاولان الإطاحة بالحكومة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وكالة "رويترز" أفادت نقلا عن إعلام تابع لحركة حـماس، باغتيال إيهاب الغصين، أحد المسؤولين الكبار بالحركة في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة.

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