جيش الاحتلال: إصابة 5 عسكريين 4 منهم في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 5 عسكريين 4 منهم في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم، بأن نتنياهو هاجم بشدة وزير جيش الاحتلال جالانت، خلال الاجتماع الوزاري، واتهمه والمعارضة أنهما يحاولان الإطاحة بالحكومة.

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