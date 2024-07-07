إذاعة جيش الاحتلال: إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان بالجليل

جدة - نرمين السيد - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على أحد المباني بالجليل الغربي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في وقت سابق من اليوم، إن 5 عسكريين أصيبوا 4 منهم في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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