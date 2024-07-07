نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل، وسماع دوي انفجارات في صفد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في صفد وحاصور هجليليت وزيمفا ودالتون وقادر في الجليل الأعلى".

وأكدت صفحات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام" سماع دوي نحو 10 انفجارات في منطقة صفد، فيما أظهر مقطع فيديو محاولة اعتراض القبة الحديدة لصواريخ طلقت من لبنان قرب كفر زيتيم وكفر حيتيت قرب طبريا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "حزب الله" قصفه قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، أمس السبت".

وكانت وسائل عبرية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بإصابة 3 إسرائيليين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على مبنى في الجليل الغربي