العالم اليوم - صادرات كوريا الجنوبية من السيارات عند أعلى مستوى على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر صادرات كوريا الجنوبية من السيارات عند أعلى مستوى على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 08:30 مساءً - ارتفعت صادرات كوريا من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام بمقدار 3.8 بالمئة على أساس سنوي بحسب بيانات صدرت،الأحد، ونقلتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

ويعد هذا الرقم أعلى مستوى لصادرات القطاع على الإطلاق للنصف الأول من أي عام، بعد أن سجلت صادرات السيارات رقماً قياسياً قدره 35.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2014"، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة ورابطة التجارة الدولية الكورية.

وقالت الوزارة :"إن هذا الإنجاز يرجع في الأساس إلى مواصلة نمو صادرات السيارات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة إلى أميركا الشمالية وأوروبا".

وبشكل عام، ارتفعت صادرات جمهورية كوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 334.8 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5 بالمئة لتصل قيمتها إلى 311.7 مليار دولار، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وبلغ الفائض التجاري 23.1 مليار دولار في النصف الأول، وهو أعلى قيمة بعد أن سجل 31.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018.

وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، مطلع يوليو الجاري، إلى أن الصادرات سجلت في يونيو الماضي نمواً للشهر التاسع على التوالي، مدعومة بالأداء القياسي لأشباه الموصلات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57 مليار دولار خلال يونيو، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.