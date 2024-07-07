قيادي في حماس: الحركة وافقت على انطلاق المفاوضات دون وقف إطلاق نار دائم

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال قيادي في حماس، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الحركة وافقت أن تنطلق المفاوضات حول المحتجزين من دون وقف إطلاق نار دائم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال اليوم، إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

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