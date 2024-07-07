جدة - نرمين السيد - جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

قال يوآف جالانت وزير جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إن إبرام صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية إلا اذا توصلنا لاتفاق مع حزب الله، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن يوآف جالانت، قال في وقت سابق من اليوم، إن إسرائيل في توقيت حساس، وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جالانت: إبرام صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.