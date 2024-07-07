حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 ‏الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

جدة - نرمين السيد - إطلاق صواريخ أرض جو

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مقر قيادة الفرقة 91 ‏الإسرائيلية في ثكنة إييليت بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حزب الله اللبناني، قال اليوم، إنه استهدف موقع "بياض بليدا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا أنه حقق إصابة مباشرة بالموقع.

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