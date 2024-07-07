نتنياهو: أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب

جدة - نرمين السيد - قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف نتنياهو، أنه لا يمكن عودة آلاف "المسلحين" إلى شمال غزة بموجب الاتفاق. وتابع أن الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة المحتجزين دون التنازل عن أهداف الحرب.

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