إعلام الاحتلال: إصابة قائد الكتيبة 52 خلال معركة غرب رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة قائد الكتيبة 52 التابعة لسلاح المدرعات خلال معركة في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال اليوم، إن 5 عسكريين أصيبوا 4 منهم في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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