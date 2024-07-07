جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

علق يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، عن بيان نتنياهو، قائلا: ما فائدة البيانات الاستفزازية ونحن في لحظة حاسمة من المفاوضات تعتمد عليها حياة المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال اليوم، إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يائير لابيد لـ نتنياهو: البيانات الاستفزازية لا فائدة لها في وقت المفاوضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.