نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب ديمقراطي يحث بايدن على "تسليم الراية" لمن هو أكثر كفاءة ويرشح مساعدته كاميلا هاريس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حث النائب الديمقراطي آدم حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على "تسليم زمام القيادة" والانحساب من السباق الانتخابي إذا لم يتمكن من تحقيق فوز ساحق على سلفه دونالد ترامب.

في مقابلة مع شبكة NBC، قال شيف إنه يجب على بايدن إما أن يحقق انتصارًا كبيرًا على ترامب أو أن يسلم القيادة لشخص آخر يمكنه القيام بذلك. وأشار شيف إلى أن أداء بايدن في المقابلات والمناظرات التلفزيونية لم يخفف من المخاوف بشأن قدرته على البقاء لولاية ثانية.

أكد شيف أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون "رئيسة استثنائية" ويمكنها الفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية إذا أصبحت مرشحة الديمقراطيين. وأضاف أنه يعتقد أنها تتمتع بالخبرة والحكم والقدرة القيادية لتكون رئيسة غير عادية.

من جانبه، أعلن بايدن أنه باقٍ في السباق الرئاسي وأعرب عن ثقته في قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية انتقدت أدائه في المناظرة الأولى مع ترامب، حيث تلعثم ولم يكن دائمًا واضحًا في صياغة أفكاره.