نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات التشريعية في فرنسا: تحالف اليسار في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت التقارير بأن التقديرات الأولية لفرز أصوات الانتخابات التشريعية في فرنسا أظهرت تقدم تحالف اليسار واحتلاله المرتبة الأولى، متفوقًا على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن "الجبهة الشعبية الجديدة" تتصدر النتائج بحصولها على 172 إلى 215 مقعدًا في الجمعية الوطنية. في المقابل، يُتوقع أن يحصل معسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا، بينما يحصل حزب التجمع الوطني على 115 إلى 155 مقعدًا. لم تحقق أي كتلة غالبية مطلقة، مما يعني أن المشهد السياسي في فرنسا قد يشهد تحالفات جديدة وتحديات في تشكيل الحكومة.