روسيا.. انفجارات كبيرة في منطقة فارونيش
قالت السلطات الروسية اليوم إن هجومًا بطائرات أوكرانية بدون طيار تسبب في وقوع عدة انفجارات في منطقة فارونيش بجنوب روسيا.
وقال ألكسندر جوسيف حاكم المنطقة عبر تطبيق تليجرام إن أغراضًا تحتوى مواد متفجرة انفجرت عقب إسقاط طائرات درون أوكرانية بالقرب من بودجورينسكي، جنوب العاصمة الإقليمية فارونيش.
وذكرت شبكة أوكرانسكا برافدا الأوكرانية أنه تم استهداف مخزن يضم صواريخ تابعة للجيش الروسي، وتبلغ مساحته 900 متر مربع وذخيرة دبابات وقذائف مدفعية، ولم تؤكد السلطات الروسية هذا التقرير، ولكن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سحب دخان كثيفة تتصاعد في السماء.
وأفاد شهود عيان بوقوع انفجارات وانبعاث دخان فوق بودجورينسكي، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الروسية هناك حالة الطوارئ، وقال جوسيف إنه تم نقل امرأتين من كبار السن إلى المستشفى.
يشار إلى أن منطقة فارونيش، التي تعد ممرًا رئيسيا لإمدادات القوات الروسية، تعرضت أكثر من مرة للهجمات الأوكرانية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وأعلن الجيش الأوكراني اليوم أن روسيا هاجمت أكثر من 80 هدفًا للبنية الأساسية في أوكرانيا.
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