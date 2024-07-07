العالم اليوم - حزب الله يعلن استهداف مركز استطلاع في جبل حرمون بالجولان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 10:21 مساءً - أعلن حزب الله، يوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي ( مرصد التزلج الشرقي) في جبل حرمون في الجولان.

وأكد أنه أصاب قبب مركز الاستطلاع وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية، مما أدى الى تدمير الأجهزة المستهدفه واندلاع النيران فيها بشكل كبير.

ويعد هجوم حزب الله على مرصد التزلج في جبل حرمون شرق الجولان هو الأول منذ االثامن من أكتوبر.

وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة، تزايدت المخاوف من التصعيد على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية.

وتبادل حزب الله الهجمات شبه اليومية مع القوات الإسرائيلية على طول حدوده خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأدى الصراع المنخفض المستوى بين إسرائيل وحزب الله إلى نزوح عشرات الآلاف على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقد فشلت بشكل متكرر محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت بوساطة دولية على مدى أشهر.

وتطالب حماس بإنهاء الحرب، وليس مجرد وقف للقتال، في حين رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم مثل هذا الالتزام حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية وتعيد ما يقرب من 120 رهينة تحتجزهم حماس إلى إسرائيل.