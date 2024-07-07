العالم اليوم - السيولة بالاقتصاد السعودي الأعلى تاريخيا بـ2,8 تريليون ريال

انتم الان تتابعون خبر السيولة بالاقتصاد السعودي الأعلى تاريخيا بـ2,8 تريليون ريال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 10:21 مساءً - سجلت مستويات السيولة، أي النقود المتاحة في منظومة الاقتصاد السعودي، نموا قويا، لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال (نحو 753.3 مليار دولار).

وحققت السيولة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6 بالمئة وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.

وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4 بالمئة أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.

كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2 بالمئة وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.

لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية في السعودية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛

فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2 بالمئة، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5 بالمئة.

وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1 بالمئة في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2 بالمئة في إجمالي عرض النقود (ن3).

ويشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.