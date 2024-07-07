الرئاسة الفرنسية: ماكرون يحلل حاليا آخر نتائج الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، إن ماكرون يحلل حاليا آخر نتائج الانتخابات التشريعية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن ماكرون سينتظر ظهور الصورة الكاملة في البرلمان قبل اتخاذ القرارات التالية اللازمة. وتابعت أن ماكرون بصفته الضامن لمؤسساتنا سيحترم اختيار الشعب الفرنسي.

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