زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي: ماكرون تعرض للهزيمة في الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - انتخابات فرنسا

قال جان لوك ميلونشون، زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي، إن ماكرون تعرض للهزيمة في الانتخابات التشريعية وعليه أن يعترف بذلك، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي، أن على الرئيس ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة وعلى رئيس الوزراء أن يرحل. وتابع أنه على ماكرون أن يدعو أحزاب اليسار لتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن تجمعنا جاهز للحكم وجبهتنا السياسية ستنفذ برنامجها بالكامل.

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