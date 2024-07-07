تحالف اليسار يتصدر انتخابات فرنسا التشريعية أمام معسكر ماكرون

جدة - نرمين السيد - انتخابات فرنسا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن تحالف اليسار حل في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون وأقصى اليمين.





وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه لا يتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية.

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