زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي: يجب عدم الاستمرار في سياسات ماكرون

جدة - نرمين السيد - زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي

قال زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، إنه يجب عدم الاستمرار في سياسات ماكرون وإلغاء قانونه الخاص بسن التقاعد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





وأضاف زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي: "علينا توحيد أغلبية الفرنسيين خلال الأيام المقبلة".

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