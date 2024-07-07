نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفرنسي: سأقدم استقالتي لماكرون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، نيته تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون غدًا الاثنين، بعد فشل حزبه في الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية. وأوضح أتال أنه مستعد للبقاء في منصبه إذا تم رفض استقالته، خاصة مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد ثلاثة أسابيع.

نتائج التصويت الأولية، حسب قناة "بي إف إم" الفرنسية، أظهرت تقدم ائتلاف الأحزاب اليسارية "الجبهة الشعبية الجديدة" بحصوله على ما بين 175 و205 مقاعد في البرلمان. وجاء ائتلاف "معًا" بقيادة ماكرون في المركز الثاني بحصوله على ما بين 150 و175 مقعدًا، فيما حصل حزب التجمع الوطني اليميني، بقيادة مارين لوبان، على ما بين 115 و150 مقعدًا.

لم يتمكن أي من هذه الكتل من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية.