العالم اليوم - رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته صباح الاثنين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يوليو 2024 11:18 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريل أتال عزمه تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، وذلك بعد فوز إئتلاف اليسار المنضوي تحت "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات التشريعية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "سأقوم بالمهام المطلوبة مني ما تطلب الأمر ذلك".

وأضاف أتال أن "نتائج الانتخابات اليوم (الأحد) أظهرت أنه لا يمكن أن يشكل المتطرفون أغلبية ساحقة".

ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية وأقصى اليمين في المرتبة الثالثة.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

وسينقسم البرلمان إلى ثلاث مجموعات كبيرة ذات برامج مختلفةتماما لم يسبق أن تعاونت مع بعضها من قبل.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد أنمُني حزبه بهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.