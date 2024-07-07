زعيمة حزب التجمع اليميني: الرئيس ماكرون في وضع لا يمكن الدفاع عنه

جدة - نرمين السيد - قالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وضع لا يمكن الدفاع عنه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، أعلن عن تقديم استقالته صباح الغد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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