القاهرة الإخبارية: رئيس الوزراء الفرنسي يعلن استقالته

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، عن تقديم استقالته صباح الغد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





وواصل رئيس الوزراء الفرنسي: "نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين". وتابع رئيس الوزراء الفرنسي: "حذرنا من خطر أغلبية مطلقة لأقصى اليسار أو أقصى اليمين".

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