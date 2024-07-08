الطواقم الطبية تخلي مستشفى المعمداني في غزة

الطواقم الطبية تخلي مستشفى المعمداني في غزةأخلت الطواقم الطبية في مستشفى "المعمداني" بمدينة غزة، مساء الأحد، الجرحى بعد إنذار الاحتلال بإخلاء مناطق في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة شرق المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، بأن الطواقم الطبية أخلت الجرحى والمرضى من المستشفى إلى مستشفيات شمالي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن مسيرات "كواد كابتر" الإسرائيلية حلقت بشكل كثيف في محيط المستشفى، وأطلقت النار تجاه المواطنين، ما دفع الطواقم الطبية لإخلاء المستشفى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الـ 275 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.