العالم اليوم - مارين لوبن: فوزنا تأجل.. وماكرون في وضع لا يمكن الدفاع عنه

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 12:28 صباحاً - قالت مارين لوبن، من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون في وضع "لا يمكن الدفاع عنه"، بعد أن بدا أن تحالفا يساريا سيحتل بشكل غير متوقع المركز الأول في البرلمان دون تحقيق أغلبية.

وأضافت لوبن في تعليقها على نتائج الجولة الثاينة من الانتخابات التشريعية أن "إيمانيول ماكرون تسبب بما وصلنا ليه في فرنسا بتقدم "اليسار المتطرف".

وتابعت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي أن "موجة الدعم لنا آخذة في الارتفاع وما جرى اجل انتصارنا فقط".

وأظهرت توقعات استطلاعات الرأي المستندة إلى النتائج الأولية أن حزب التجمع الوطني يأتي في المركز الثالث خلف ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ومعسكر ماكرون الوسطي، على الرغم من أن حزب التجمع الوطني كان يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم الأحد.

ومع ذلك، قالت لوبان إن حزبها خسر فقط بسبب التصويت التكتيكي بين ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة ومعسكر ماكرون.

وتضع هذه النتائج تحالف الجبهة الشعبية على الطريق لتحقيق فوز غير متوقع على حزب التجمع الوطني اليميني، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.