إعلام الاحتلال: مسؤولون أمنيون وسياسيون فوجئوا ببيان نتنياهو حول المفاوضات

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المسؤولين الأمنيين والسياسيين فوجئوا ببيان نتنياهو حول المفاوضات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن تصرف نتنياهو غير لائق ويضر باحتمال استعادة المحتجزين.

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