العالم اليوم - السباق الرئاسي.. نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن للتنحي

انتم الان تتابعون خبر السباق الرئاسي.. نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن للتنحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 01:25 صباحاً - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن مجموعة من النواب الديمقراطيين أبلغوا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بأن على الرئيس جو بايدن أن يتنحى ويترك السباق الرئاسي.

وقرر جيفريز عقد اجتماع افتراضي، يوم الأحد، مع كبار أعضاء اللجنة الديمقراطية لمناقشة مخاوفهم بشأن استمرار بايدن في السباق الرئاسي.

من جهة أخرى، كشف موقع "أكسيوس" أن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر يسعى أيضا لعقد اجتماع يوم الإثنين، يشمل عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لبحث مستقبل بايدن.

وأوضح أن العشرات من أعضاء الكونغرس يقتربون من إطلاق تصريحات علنية أو التوقيع على رسائل تطالب بانسحاب بايدن من سباق الرئاسة.

وقال آلان كلندينين عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية عن ولاية فلوريدا يوم الأحد إن الرئيس بايدن يجب أن ينسحب من الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي ويسمح لنائبته كاملا هاريس بأن تحل محله.

وكتب كلندينين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سيتذكر المؤرخون جو بايدن باعتباره أحد أفضل الرؤساء في التاريخ الأميركي، لكن هذه الانتخابات تتعلق بالسنوات الأربع المقبلة، وليس بالسنوات الثلاث ونصف السنة الماضية".

وواجه بايدن يوم الأحد المزيد من الضغوط من أقرانه الديمقراطيين القلقين من ترشحه في الانتخابات الرئاسية عبر فعاليتين انتخابيتين بولاية بنسلفانيا.

وقالت حملة بايدن إنه سيلقي كلمة خلال قداس بكنيسة للسودفي شمال غرب مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا قبل توجهه إلى عاصمة الولاية هاريسبرغ لحضور فعالية مع أعضاء نقابات وديمقراطيين محليين.