القاهرة الإخبارية: أحداث عنف بساحة الجمهورية بباريس

جدة - نرمين السيد - الشرطة الفرنسية

أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك أحداث عنف بساحة الجمهورية بباريس وصدامات أخرى في مدينة رين الفرنسية.





وأوضح، أن هناك عمليات كر وفر وصدامات مع الشرطة الفرنسية وبعض المتظاهرين من أقصى اليسار.

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