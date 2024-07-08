انتخابات فرنسا التشريعية.. اليسار سيحصد 215 مقعدا مقابل 180 لمعسكر ماكرون

جدة - نرمين السيد - انتخابات فرنسا

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن اليسار سيحصل على 172 إلى 215 مقعدا و150 إلى 180 لمعسكر ماكرون و115 إلى 155 لأقصى اليمين في الانتخابات الفرنسية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه لا يتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية.

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