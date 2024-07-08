10 شهداء وعدد من المفقودين في قصف الاحتلال لمنزل في جباليا بغزة

جدة - نرمين السيد - حريق مخيم جباليا

قال إعلام فلسطيني، إن هناك 10 شهداء وعدد من المفقودين في قصف الاحتلال لمنزل في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 58% من الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل المحتجزين المقترحة و25٪؜ يرفضونها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

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