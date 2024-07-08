العالم اليوم - المشهد الفرنسي بعد تقدم اليسار.. خيارات وتحالفات متوقعة

انتم الان تتابعون خبر المشهد الفرنسي بعد تقدم اليسار.. خيارات وتحالفات متوقعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 03:24 صباحاً - استطاع ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات لاستطلاعات رأي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577.

ووفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا.

أما حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.

ما الذي سيحدث الآن؟

- قد يكون ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في طريقه ليصبح أكبر قوة في البرلمان الفرنسي، لكن التحالف الذي يضم "فرنسا الأبية" والحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين، لا يزال بعيدا عن 289 نائبا، وهو عدد المقاعد المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة.

- حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن محللين يتوقعون مع عدم وجود أغلبية، اضطرار الكتلة اليسارية إلى التفاوض.

- يسمح الدستور الفرنسي للرئيس باختيار من يريد رئيسا للوزراء.

- من الناحية العملية، ولأن البرلمان قادر على فرض استقالة الحكومة، فإن رئيس الدولة يختار دائما شخصا يكون مقبولا لدى المجلس.

- في العادة يكون ذلك الشخص من أكبر كتلة في البرلمان، لكن تعيين رئيس وزراء يساري من شأنه أن يتعرض لخطر تكرار تصويت حجب الثقة، بدعم ليس فقط من يمين الوسط واليمين المتطرف، ولكن ربما من معسكر الرئيس أيضا.

هل يمكن تشكيل ائتلاف حاكم؟

- خلافا للعديد من الدول الأوروبية، لم يكن لدى فرنسا أي خبرة في تشكيل ائتلافات واسعة منذ الجمهورية الرابعة، لكن العديد من الشخصيات من اليسار والوسط أشارت في السابق إلى أن ذلك قد يكون حلا لبرلمان معلق.

- رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، وحليف ماكرون منذ فترة طويلة فرانسوا بايرو، وزعيمة حزب الخضر مارين تونديليه، من بين أولئك الذين قالوا الأسبوع الماضي إن تحالفا مناهضا لحزب الجبهة الوطنية، من اليسار المعتدل إلى يمين الوسط، يمكن أن يتحد حول برنامج تشريعي أساسي.

- قال العديد منهم يوم الأحد إن هناك حاجة الآن إلى شيء مماثل، إذ صرّح رافائيل جلوكسمان، الذي قاد القائمة الاشتراكية في الانتخابات الأوروبية: "نحن في جماعة منقسمة، وعلينا أن نتصرف مثل البالغين. يجب أن يكون البرلمان قلب السلطة في فرنسا".

- بايرو بدوره أشار إلى أن أحدا لم يفز، مضيفا أن "أيام الأغلبية المطلقة قد انتهت"، وأن الأمر متروك "للجميع للجلوس إلى الطاولة وقبول مسؤولياتهم".

- زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال إن التصويت يجب أن "يفتح الطريق أمام إعادة تأسيس حقيقية".

- وفق خبراء فإن تشكيل ائتلاف رئيسي، رغم أنه ممكن من حيث المبدأ، لكنه سيكون من الصعب بناءه نظرا لتباين مواقف الأحزاب بشأن قضايا مثل الضرائب ومعاشات التقاعد والاستثمار في الطاقة النظيفة.

- برتراند ماتيو، خبير القانون الدستوري في جامعة السوربون في باريس قال: "إنها فكرة جميلة على الورق، لكن هناك فجوة كبيرة بين ما هو ممكن وما يمكن تحقيقه فعليا".

تحالفات، حكومة "تكنوقراط": ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟

- بدلا من محاولة تشكيل حكومة ائتلافية رسمية، اقترح رئيس الوزراء المنتهية ولايته، غابرييل أتال، الأسبوع الماضي أن الأحزاب الرئيسية يمكن أن تشكل تحالفات مختلفة مخصصة للتصويت من خلال التشريعات الفردية.

- جرب ماكرون هذه الإستراتيجية منذ خسارته أغلبيته في عام 2022 ولكن بنجاح محدود، حيث اضطر إلى اللجوء في مناسبات عديدة إلى صلاحيات دستورية خاصة مثل المادة 49.3 التي لا تحظى بشعبية لدفع التشريعات دون تصويت برلماني.

- يمكن للرئيس أيضا أن يفكر في تعيين حكومة تكنوقراط، من النوع المألوف في دول مثل إيطاليا، وتتكون من خبراء مثل الاقتصاديين وكبار موظفي الخدمة المدنية والأكاديميين والدبلوماسيين وقادة الأعمال أو النقابات العمالية.

- أخيرا، يمكن لماكرون أن يطلب من أتال - الذي قال يوم الأحد إنه سيقدم استقالته - البقاء على رأس شكل ما من أشكال حكومة تصريف الأعمال.