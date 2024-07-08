جيش الاحتلال: عمليات قصف الآن لأهداف لحماس في وسط قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أكد جيش الاحتلال، أن هناك عمليات قصف الآن لأهداف لحماس في وسط قطاع غزة.





وأوضح، أن الإنذارات التي تم تفعيلها منذ فترة قصيرة في مستوطنات غلاف غزة كانت إنذارات خاطئة.

وقال إعلام فلسطيني، إن هناك 10 شهداء وعدد من المفقودين في قصف الاحتلال لمنزل في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 58% من الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل المحتجزين المقترحة و25٪؜ يرفضونها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.