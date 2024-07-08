فصائل فلسطينية: الإيقاع بقوة لجيش الاحتلال بكمين بنابلس بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - جيش الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت فصائل فلسطينية، الإيقاع بقوة لجيش الاحتلال بكمين محكم على دوار المسلخ بمدينة نابلس بالضفة الغربية.







وأكدت، أن كمين دوار المسلخ تم تنفيذه بعبوة شديدة الانفـجار تلاها إطلاق كثيف للنيران، وأشرت إلى أن هناك إصابات مؤكدة في صفوف الاحـتلال بكمين دوار المسلخ بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت، أن مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل عنيف حي التفاح بمدينة غزة.

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